ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик»

Хоккей 24 декабря 2018 21:58 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты ЦСКА в овертайме взял верх над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время матча в составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин (11-я и 14-я минуты) и Дамир Шарипзянов (54). У московской команды отличились Андрей Светлаков (13), Павел Карнаухов (15) и Грег Скотт (26).

В овертайме точный бросок на счету Кирилла Капризова.

После этой победы ЦСКА набрал 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 35 баллов, занимает десятое место на «Востоке».

В следующем матче ЦСКА на своем льду примет «Ак Барс», а «Нефтехимик» на выезде встретится с рижским «Динамо».