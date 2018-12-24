ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик» - Советский спорт
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Хоккей24 декабря 2018 21:58Источник: «Советский спорт»

ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик»

Хоккеисты ЦСКА в овертайме взял верх над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время матча в составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин (11-я и 14-я минуты) и Дамир Шарипзянов (54). У московской команды отличились Андрей Светлаков (13), Павел Карнаухов (15) и Грег Скотт (26).

В овертайме точный бросок на счету Кирилла Капризова.

После этой победы ЦСКА набрал 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 35 баллов, занимает десятое место на «Востоке».

В следующем матче ЦСКА на своем льду примет «Ак Барс», а «Нефтехимик» на выезде встретится с рижским «Динамо».

#кхл#хк цска#хк нефтехимик
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