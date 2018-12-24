Альберт Яруллин: Для победы «Ак Барсу» не хватило реализации - Советский спорт
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Хоккей24 декабря 2018 22:40Источник: ХК «Ак Барс»

Альберт Яруллин: Для победы «Ак Барсу» не хватило реализации

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отметил, что причиной поражения минскому «Динамо» (2:3) стала низкая реализация моментов и невнимательность в обороне.

– Сегодня для победы нам не хватило реализации. Надо использовать свои моменты, большинства было достаточно, чтобы забивать. Нужно реализовывать свои шансы.

– Две пропущенные шайбы выбили «Ак Барс» из колеи? Или готовы были к тому, что «Динамо» с первых минут пойдет забивать?
– Конечно, были готовы. Не было никакой недооценки соперника. Где-то наша невнимательность привела к голам, пришлось отыгрываться.

– С чем, по-вашему, связано такое большое количество удалений в игре?
– Активность была, желание было. Эта активность привела к ошибкам, из-за которых случились удаления, - передает слова Ярулина пресс-служба «Ак Барса».

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