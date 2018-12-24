Альберт Яруллин: Для победы «Ак Барсу» не хватило реализации

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отметил, что причиной поражения минскому «Динамо» (2:3) стала низкая реализация моментов и невнимательность в обороне.
– Сегодня для победы нам не хватило реализации. Надо использовать свои моменты, большинства было достаточно, чтобы забивать. Нужно реализовывать свои шансы.
– Две пропущенные шайбы выбили «Ак Барс» из колеи? Или готовы были к тому, что «Динамо» с первых минут пойдет забивать?
– Конечно, были готовы. Не было никакой недооценки соперника. Где-то наша невнимательность привела к голам, пришлось отыгрываться.
– С чем, по-вашему, связано такое большое количество удалений в игре?
– Активность была, желание было. Эта активность привела к ошибкам, из-за которых случились удаления, - передает слова Ярулина пресс-служба «Ак Барса».