Альберт Яруллин: Для победы «Ак Барсу» не хватило реализации

Хоккей 24 декабря 2018 22:40 Источник: ХК «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отметил, что причиной поражения минскому «Динамо» (2:3) стала низкая реализация моментов и невнимательность в обороне.

– Сегодня для победы нам не хватило реализации. Надо использовать свои моменты, большинства было достаточно, чтобы забивать. Нужно реализовывать свои шансы.

– Две пропущенные шайбы выбили «Ак Барс» из колеи? Или готовы были к тому, что «Динамо» с первых минут пойдет забивать?

– Конечно, были готовы. Не было никакой недооценки соперника. Где-то наша невнимательность привела к голам, пришлось отыгрываться.

– С чем, по-вашему, связано такое большое количество удалений в игре?

– Активность была, желание было. Эта активность привела к ошибкам, из-за которых случились удаления, - передает слова Ярулина пресс-служба «Ак Барса».