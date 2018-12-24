Боб Хартли: Несмотря на то, что у «Сибири» выдался неудачный старт сезона, это хороший клуб

Хоккей 24 декабря 2018 23:05 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

- Мы сегодня показали хорошую игру, выдали три приличных периода, не позволяли сопернику совершить много бросков по нашим воротам. Мы знали, что «Сибирь» - трудолюбивая команда, поэтому старались как можно лучше действовать и в обороне, и в нападении, создавали необходимые моменты. Вратарь гостей Тэйлор хорошо действовал в нескольких эпизодах, но нам удалось забить нужные голы и одержать победу.

Вообще, несмотря на то, что у «Сибири» выдался неудачный старт сезона, это хороший клуб, у них хорошая система, хороший тренер. Я думаю, что все будет хорошо. В заключении хочу сказать пару слов о Налимове. Примерно 40 бросков по нему нанесли, но я думаю, что сегодня он хорошо себя показал, и он будет достойной частью нашей команды.

- Через три дня дедлайн. Устраивает ли вас нынешний состав команды и не собираетесь ли вы усилиться?

- Руководство не прекращает работу по мониторингу рынка с самого первого дня тренировочных сборов. Это касается всех позиций: и нападающих, и защитников, и игроков для большинства, для меньшинства. Если говорить обо мне, то я вполне доволен тем, какая у нас сейчас команда. Но никогда не знаешь, вдруг в последний момент тебе позвонят и предложат хороший вариант?

Еще нужно отметить. Что иногда обмены происходят для того, чтобы помочь самим игрокам. Например, Богдана Якимова мы отдали, потому что понимали, что много игрового времени он не сможет у нас получить, и обмен пойдет ему только на пользу, - приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».