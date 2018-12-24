Андрей Назаров: Молодые ребята стараются, бегают, но в завершении нервничают

Хоккей 24 декабря 2018 23:12 Источник: ХК «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4 ОТ).

- Благодарен ребятам, у нас тяжёлая ситуация с травмированными. Понимали, что будет очень тяжелая игра. Вывели сегодня на игру очень много молодежи, настраивал их, говорил, что у соперника тоже много молодых. Где-то получилось, где-то - нет, но в целом игрой доволен. Ребята старались.

Молодые ребята стараются, бегают, но в завершении нервничают. Нужно им немного расслабиться. Вопрос психологии, - приводит слова Назарова пресс-служба «Нефтехимика».