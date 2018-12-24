Кристиан Хенкель – о победе над «Ак Барсом»: Давно не испытывали таких эмоций

Хоккей 24 декабря 2018 23:36 Источник: ХК «Динамо» (Минск)

Защитник минского «Динамо» Кристан Хенкель поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (3:2).

- Хорошо играли все 60 минут матча. Конечно, было много удалений, но ребят в меньшинстве отлично отработали – заблокировали множество бросков. Также нужно отдать должное безупречной игре Энрота. Все молодцы, всех с победой.

- Какие эмоции сейчас испытываете?

- Выиграли – это хорошо, поэтому эмоции только положительные. Особенно хотелось порадовать болельщиков в заключительном домашнем матче этого года. В свою очередь и фанаты нас порадовали, давно не испытывали таких эмоций. Спасибо каждому, кто приходит на арену! – приводит слова Хенкеля пресс-служба минской команды.