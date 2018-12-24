Дмитрий Буйницкий: Против топовых команд очень важно не упустить начало игры - Советский спорт
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Хоккей24 декабря 2018 23:39Источник: ХК «Динамо» (Минск)

Дмитрий Буйницкий: Против топовых команд очень важно не упустить начало игры

Форвард минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» (3:2).

- Против топовых команд очень важно не упустить начало игры. Нам это удалось, признаюсь, это была тренерская установка. Много удалений в матче? Так бывает, хватило фолов со стороны обеих команд, но, повторюсь, это хоккей.

Видно, что ваши физические кондиции стали лучше. Результат работы Даниэля Корсо?
- Ну, мы всегда работаем, делаем то, что нам говорят тренеры. Вам с трибуны наши кондиции виднее. Сам только после болезни, поэтому мое состояние чуточку отличается от кондиций парней.

- Был шанс оформить дубль, не обидно?
- Главное, что команда выиграла, здесь личные амбиции уходят на второй план. Но очень хочется отметить поддержку болельщиков, она была феноменальна. Очень хочется собирать такую арену, эмоции пробирали до мурашек, – приводит слова Буйницкого пресс-служба минской команды.

#кхл#хк динамо минск#хк ак барс
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