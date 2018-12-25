Рафаил Ишматов: Присутствие Знарка пойдет только на пользу молодежной сборной

Хоккей 25 декабря 2018 00:59 Источник: «Известия»

Известный российский тренер Рафаил Ишматов считает, что присутствие в штабе молодежной сборной России Олега Знарка поможет команде на чемпионат мира.

- Присутствие Знарка пойдет только на пользу. Он не будет находиться на тренерской скамейке, а станет смотреть игры с трибуны - оттуда видно даже лучше. Неслучайно и в футболе многие тренеры предпочитают наблюдать за ходом матча сверху или посылать туда своих помощников. Поэтому Знарок поможет Брагину советами как по игре нашей команды, так и по игре соперников. Уверен, это станет дополнительным подспорьем для хоккеистов и тренеров, которые явно едут за золотом и будут бороться за него с другими сильными командами - Канадой, США, Швецией и Финляндией, - приводят слова Ишматова «Известия».

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.