Кэм Аткинсон: Когда Бобровский нам нужен, он всегда на месте

Хоккей 25 декабря 2018 01:30 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон поделился мнением об игре российского голкипера «Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

- Когда Бобровский показывает свой лучший хоккей, играет с такой уверенностью, что он вселяет уверенность и в нас, а скамейка остается спокойной. Мы рассчитываем на такие его сэйвы, и просто удивительно, как это поднимает боевой дух коллектива. Когда он нам нужен, он всегда на месте, - приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в последних шести матчах за «Коламбус» Бобровский одержал пять побед.