Овечкин стал автором лучшего гола НХЛ в 2018 году

Хоккей 25 декабря 2018 07:57 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Виннипега" забросил 600-ю шайбу в карьере. Национальная хоккейная лига назвала этот гол лучшим в 2018 году.

На второй позиции расположился форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, а замкнул тройку лучших нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер, который забил решающий гол в финале Кубка Стэнли.

Полный список выглядит следующим образом:

10. Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»)

9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)

8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере

7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)

6. Тайлер Питлик («Даллас СТарз»)

5. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)

4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика в ворота «Сент-Луис Блюз»

3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли

2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере.