Овечкин стал автором лучшего гола НХЛ в 2018 году

Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Виннипега" забросил 600-ю шайбу в карьере. Национальная хоккейная лига назвала этот гол лучшим в 2018 году.
На второй позиции расположился форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, а замкнул тройку лучших нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер, который забил решающий гол в финале Кубка Стэнли.
Полный список выглядит следующим образом:
10. Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»)
9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере
7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)
6. Тайлер Питлик («Даллас СТарз»)
5. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)
4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика в ворота «Сент-Луис Блюз»
3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере.