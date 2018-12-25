Сейв Василевского включен в десятку лучших спасений НХЛ в 2018 году - Советский спорт
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Хоккей25 декабря 2018 08:34

Сейв Василевского включен в десятку лучших спасений НХЛ в 2018 году

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский стал автором одного из лучших сейвов НХЛ в уходящем году.

Его спасение пяткой после броска форварда "Торонто" Патрика Марло занимает 7-ю позицию.

Отмечается, что первое место у голкипера "Вашингтона" Брэйдена Холтби, который отразил бросок во втором матче финальной серии Кубка Стэнли-2017/18 против "Вегаса".

На второй строчке расположился голкипер "Монреаля" Кэри Прайс. Он не позволил отличиться форварду "Вашингтона" Александру Овечкину.

Тройку лучших замкнул Кэл Петерсен из "Лос-Анджелес Кингз", который спас команду после броска нападающего "Ванкувера" Луи Эрикссона.

#НХЛ#хк тампа-бэй лайтнинг#василевский андрей
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