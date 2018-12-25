У игрока «Динамо» Кулемина похитили телефон и 1,1 миллиона рублей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей25 декабря 2018 13:26Источник: Агентство городских новостей «Москва»Автор: Сметанникова Дарья

У игрока «Динамо» Кулемина похитили телефон и 1,1 миллиона рублей

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулемин был ограблен уроженцем Дагестана 1979 года рождения.

В середине декабря в полицию обратился житель Москвы, который заявил, что в Тверском районе неизвестный гражданин кавказской наружности вошел к нему в доверие и предложил обняться на прощание.

После этого у заявителя пропал телефон iPhone 6 и списано с расчетного счета денежные средства на сумму 1,1 миллиона рублей.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, потерпевшим оказался игрок столичного «Динамо» Вячеслав Кулемин.

Позже грабитель был найден. Против него возбудили уголовное дело о краже.

#кулемин вячеслав#хк динамо москва#кхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта