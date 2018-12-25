У игрока «Динамо» Кулемина похитили телефон и 1,1 миллиона рублей

Хоккей 25 декабря 2018 13:26 Источник: Агентство городских новостей «Москва» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулемин был ограблен уроженцем Дагестана 1979 года рождения.

В середине декабря в полицию обратился житель Москвы, который заявил, что в Тверском районе неизвестный гражданин кавказской наружности вошел к нему в доверие и предложил обняться на прощание.

После этого у заявителя пропал телефон iPhone 6 и списано с расчетного счета денежные средства на сумму 1,1 миллиона рублей.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, потерпевшим оказался игрок столичного «Динамо» Вячеслав Кулемин.

Позже грабитель был найден. Против него возбудили уголовное дело о краже.