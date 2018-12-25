«Витязь» прервал серию из шести побед, уступив «Амуру» - Советский спорт
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Хоккей25 декабря 2018 14:11Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Витязь» прервал серию из шести побед, уступив «Амуру»

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» принимал подольский «Витязь». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

«Витязь» прервал серию из шести побед подряд, а «Амур» выиграл первый матч из трех последних.

В составе хабаровской команды отличились Валентин Пьянов (42-я минута) и Томаш Зогорна (51). Единственную шайбу в составе команды из Подольска забросил Алексей Макеев (14).

«Витязь» после 42 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» идет предпоследним, 12-м, на Востоке.

«Амур» 27 декабря примет СКА, «Витязь» в этот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».

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