«Витязь» прервал серию из шести побед, уступив «Амуру»

Хоккей 25 декабря 2018 14:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Хабаровске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» принимал подольский «Витязь». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

«Витязь» прервал серию из шести побед подряд, а «Амур» выиграл первый матч из трех последних.

В составе хабаровской команды отличились Валентин Пьянов (42-я минута) и Томаш Зогорна (51). Единственную шайбу в составе команды из Подольска забросил Алексей Макеев (14).

«Витязь» после 42 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» идет предпоследним, 12-м, на Востоке.

«Амур» 27 декабря примет СКА, «Витязь» в этот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».