Сборная России назвала состав на молодежный чемпионат мира

Хоккей 25 декабря 2018 15:16 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Спирин Дмитрий

Тренерский штаб молодежной сборной России сократил количество кандидатов на попадание в заявку на чемпионат мира до 25 хоккеистов.

Команду покинули защитники Даниил Валитов, Артем Волков, нападающие Артем Николаев, Иван Чехович, получившие повреждения, и Александр Яремчук.

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

В заявку можно включать 23 хоккеиста (20 полевых игрока, 3 вратаря). На первом заседании директората 25 декабря, команды должны внести в заявку минимум 15 полевых игроков и двух вратарей. Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже, чем за два часа до каждой ближайшей игры.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.