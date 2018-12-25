Александр Кожевников: Подколзин может стать лидером молодежной сборной России

Хоккей 25 декабря 2018 15:46 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Легендарный российский хоккеист Александр Кожевников поделился мнением насчет заявки молодежной сборной России на МЧМ-2019.

«Состав сборной меня особенно не удивил. Мы ведь половину игроков-то и не знаем, но главное, чтобы Брагин их знал. Он и набрал тех, которые готовы и отвечают его тенденциям в хоккее.

Конечно, потеря Чеховича будет чувствоваться. Он креативный игрок, и его будет не хватать. На молодежном первенстве индивидуальное мастерство играет большую роль.

Не рано ли Подколзину быть на МЧМ? Нет. Он у нас сейчас самый талантливый игрок. А если игрок выделяется, то почему бы его не взять? По паспорту, что ли? Тут только мастерство играет решающую роль. Тот же Подколзин и может стать лидером сборной. Все будет зависеть от времени, от того, насколько ему будут доверять, и какие будут игры.

Думаю, эта команда может взять золото. Многие знают, что Брагин умеет работать с молодежью, поэтому шанс, безусловно, есть.

Главный фаворит чемпионата мира? Все команды очень сильны. Финны, шведы, канадцы, американцы, наши — все будут бороться за победу. Эти команды всегда были и будут фаворитами, но выделить каких-то конкретных игроков в их составах не могу. По поводу, например, швейцарцев — не знаю, вообще пока эту команду не видел», - приводит слова Кожевникова Sport24.ru.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.