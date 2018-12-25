СКА вырвал победу у «Куньлуня» в гостях - Советский спорт
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Хоккей25 декабря 2018 16:54Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

СКА вырвал победу у «Куньлуня» в гостях

В Пекине состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал петербургский СКА. Победу одержали гости со счетом 5:3.

Во втором периоде «Куньлунь» вышел вперед благодаря шайбам Брэндона Ипа (22-я минута) и Йоонаса Ярвинена (24). СКА отыгрался усилиями Никиты Гусева (28), Владислава Гаврикова (32), Андрея Кузьменко (46), Давида Рундблада (53) и Олега Ли (60). Третью шайбу у китайской команды забросил Оскар Бартулис (60).

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка после 40 матчей. Клуб из Пекина идет девятым с 37 баллами после 41 игры.

28 декабря «Куньлунь» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым», а СКА 27 декабря встретится с «Амуром».

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