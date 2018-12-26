Хованов и Ольшанский остались в запасе. Заявка сборной России на МЧМ-2019

Хоккей 26 декабря 2018 07:59 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Гичунцев Артур

Вне списка – защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, нападающие Александр Хованов и Никита Шашков.

Представляем вашему вниманию заявку сборной России на молодежный чемпионат мира. Отметим, что тренерский штаб может заявить еще двух хоккеистов.

Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);

Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все– «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

Напомним, турнир стартует сегодня, 26 декабря в канадских Ванкувере и Виктории. Сборная России проведет первый матч завтра, 27 декабря против команды Дании.