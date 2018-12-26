«Нефтехимик» уволил Назарова и назначил Буцаева

Хоккей 26 декабря 2018 11:26 Источник: ХК «Нефтехимик» Автор: Липкин Антон

Команда занимает десятое место на Востоке.

«Нефтехимик» отправил в отставку главного тренера Андрея Назарова, сообщает официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Буцаев.

Назаров возглавил «Нефтехимик» в октябре 2016 года. В 2017 году команда не попала в плей-офф, а весной этого года заняла шестое место в Восточной конференции, после чего проиграла «Трактору» в первом раунде плей-офф. В нынешнем сезоне «Нефтехимик» набрала 35 очков в 42 матчах и занимает десятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

Буцаев ранее работал в КХЛ с ЦСКА (2012-2013) и «Сочи» (2014-2017). В «Нефтехимике» он дебютирует в среду в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».