«Нефтехимик» уволил Назарова и назначил Буцаева - Советский спорт
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Хоккей26 декабря 2018 11:26Источник: ХК «Нефтехимик»Автор: Липкин Антон

«Нефтехимик» уволил Назарова и назначил Буцаева

Команда занимает десятое место на Востоке.

«Нефтехимик» отправил в отставку главного тренера Андрея Назарова, сообщает официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Буцаев.

Назаров возглавил «Нефтехимик» в октябре 2016 года. В 2017 году команда не попала в плей-офф, а весной этого года заняла шестое место в Восточной конференции, после чего проиграла «Трактору» в первом раунде плей-офф. В нынешнем сезоне «Нефтехимик» набрала 35 очков в 42 матчах и занимает десятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

Буцаев ранее работал в КХЛ с ЦСКА (2012-2013) и «Сочи» (2014-2017). В «Нефтехимике» он дебютирует в среду в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

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