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Хоккей26 декабря 2018 11:29Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Стал известен состав сборной Канады на МЧМ-2019

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января.

Тренерский штаб молодежной сборной Канады определил список игроков, которые отправятся в составе национальной команды на домашний чемпионат мира.

Вратари: Майкл ДиПьетро, Иан Скотт,

Защитники: Эван Бушар, Джош Брук, Джаред МакАйзек, Иан Митчелл, Ноа Добсон, Маркус Филлипс, Тай Смит.

Нападающие: Джарет Андерсон-Нолан, Шэйн Бауэрс, Макс Комтуа, Джо Велено, Маккензи Энтвайстл, Ник Сузуки, Морган Фрост, Барретт Хэйтон, Коди Гласс, Алексис Лафреньё, Бретт Лисон, Джек Студничка и Оуэн Типпет.

Завтра, 27 декабря, сборная Канады проведет первую игру на турнире. Ее соперником станет команда Дании.

#мчм-2019#молодежная сборная канады по хоккею
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