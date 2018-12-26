Андрей Назаров: Каждый год мы решали турнирные задачи, активно вводили молодежь в состав

Хоккей 26 декабря 2018 11:59 Источник: Russia-Hockey.ru Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 26 декабря, российский специалист был уволен из клуба.

Экс-наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров дал комментарий после ухода из команды, которую тренировал с 2016 года.

"Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков "Нефтехимика", а также руководителей и кураторов клуба за три интересных сезона в Нижнекамске. Вторая команда Татарстана стала узнаваемой на территории КХЛ, каждый год мы решали турнирные задачи, активно вводили в состав местную молодежь. Спасибо городу и республике за поддержку.

Увольнение тренера – это рабочая ситуация после любого матча и на любом отрезке сезона. Тем более в тот момент, когда от зоны плей-офф нас отделяет несколько очков, и мы не являемся фаворитами этой жесткой гонки. В отличие от прошлого сезона, когда шли в лидерах всей конференции – шаг в шаг с будущим чемпионом "Ак Барсом", – цитирует специалиста Russia-hockey.ru

На данный момент "волки" занимают 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков после 42 матчей.

Под руководством Назарова "Нефтехимик" в этом сезоне одержал 15 побед и потерпел 27 поражений.