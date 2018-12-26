«Трактор» прервал беспроигрышную серию минского «Динамо»

Хоккей 26 декабря 2018 19:18 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Йонас Энлунд (23-я минута) и Александр Шаров (51), а у гостей единственную шайбу забросил Дмитрий Буйницкий (29).

«Трактор» с 41 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на 10-й строчке на Западе, имея в активе 28 очков.

В следующем матче челябинцы 28 декабря примут «Барыс», а минчане в тот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».