«Трактор» прервал беспроигрышную серию минского «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1.
У победителей встречи голами отметились Йонас Энлунд (23-я минута) и Александр Шаров (51), а у гостей единственную шайбу забросил Дмитрий Буйницкий (29).
«Трактор» с 41 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на 10-й строчке на Западе, имея в активе 28 очков.
В следующем матче челябинцы 28 декабря примут «Барыс», а минчане в тот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».