«Трактор» прервал беспроигрышную серию минского «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей26 декабря 2018 19:18Источник: «Советский спорт»

«Трактор» прервал беспроигрышную серию минского «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Йонас Энлунд (23-я минута) и Александр Шаров (51), а у гостей единственную шайбу забросил Дмитрий Буйницкий (29).

«Трактор» с 41 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на 10-й строчке на Западе, имея в активе 28 очков.

В следующем матче челябинцы 28 декабря примут «Барыс», а минчане в тот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».

#кхл#хк трактор#хк динамо минск
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