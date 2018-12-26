«Нефтехимик» потерпел поражение от рижского «Динамо» после увольнения Назарова

Хоккей 26 декабря 2018 20:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Рижское «Динамо» принимало дома «Нефтехимик». Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Рихард Маренис (51-я минута) и Кристапс Сотниекс (54).

«Нефтехимик» провел первый матч после отставки Андрея Назарова. Командой в Риге руководил Вячеслав Буцаев.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 39 очков после 41 игры. «Нефтехимик» идет 10-м на Востоке с 35 баллами после 43 матчей.

28 декабря «Динамо» дома примет «Торпедо», а «Нефтехимик» на день раньше сыграет со «Слованом» в гостях.