«Нефтехимик» потерпел поражение от рижского «Динамо» после увольнения Назарова - Советский спорт
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Хоккей26 декабря 2018 20:23Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Нефтехимик» потерпел поражение от рижского «Динамо» после увольнения Назарова

Рижское «Динамо» принимало дома «Нефтехимик». Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Рихард Маренис (51-я минута) и Кристапс Сотниекс (54).

«Нефтехимик» провел первый матч после отставки Андрея Назарова. Командой в Риге руководил Вячеслав Буцаев.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 39 очков после 41 игры. «Нефтехимик» идет 10-м на Востоке с 35 баллами после 43 матчей.

28 декабря «Динамо» дома примет «Торпедо», а «Нефтехимик» на день раньше сыграет со «Слованом» в гостях.

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