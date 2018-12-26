Александр Андриевский: Матч против «Салавата Юлаева» - это история, готовимся к следующей - Советский спорт
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Хоккей26 декабря 2018 21:18Источник: ХК «Сибирь»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Андриевский: Матч против «Салавата Юлаева» - это история, готовимся к следующей

В Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Встреча закончился поражением хозяев со счетом 1:2.

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу над уфимской командой.

«Здорово, что мы сегодня выиграли. Понравилась команда во многих аспектах, особенно, командный дух — играли «один за всех и все за одного». Считаю, здорово смотрелись два периода, а в третьем перешли на удержание счета. Жизнь продолжается, через день у нас опять игра. Это история, готовимся к следующей», - приводит слова Андриевского пресс-служба клуба.

«Сибирь» после 42 игр идет на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 28 декабря клуб из Новосибирска сыграет с «Авангардом».

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