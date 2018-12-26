«Слован» прервал серию из 13 поражений, обыграв по буллитам «Торпедо»

Хоккей 26 декабря 2018 21:39 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ братиславский «Слован» на домашнем льду по буллитам обыграл «Торпедо» – 5:4.

Основное время встречи завершилось вничью – 4:4. У хозяев льда голами отметились Марек Слобода (7-я минута), Кайл Чипчура (46), Чад Ро (50) и Лукаш Клок (56), а у гостей две шайбы забросил Михаил Орлов (24, 58) и по одной – Эндрю Кэлоф (27) и Роберт Саболич (36).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты словацкой команды, победный бросок на счету Рудольфа Червены.

Стоит отметить, что команда из Братиславы по ходу встречи уступала в счете 1:3.

«Слован» прервал серию из 13 поражений и с 25 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 48 очков. Для команды Дэвида Немировски это поражение стало пятым кряду.

В следующе матче подопечные Владимира Орсага 28 декабря примут «Нефтехимик», а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с рижским «Динамо».