«Спартак» прервал победную серию, уступив на выезде «Северстали»

Хоккей 26 декабря 2018 21:47 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на домашнем льду обыграла московский «Спартак» со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Иван Николишин (2-я минута), Алексей Михнов (33), Юрий Трубачев (46) и Игорь Гераськин (57), а у гостей шайбы забросили Каспарс Даугавиньш (47) и Бен Максвелл (51)

«Северсталь» прервала серию из пяти поражений и с 26 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Спартак» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 48 очков. Москвичи прервали серию из трех побед.

В следующем матче подопечные Андрея Разина 28 декабря примут московское «Динамо», а красно-белые в тот же день на выезде сыграют с «Локомотивом».