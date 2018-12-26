«Сочи» на домашнем льду переиграл «Ак Барс»

Хоккей 26 декабря 2018 21:53 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Денис Мосалев (18-я минута), Станислав Бочаров (35) и Никита Щитов (46), а у гостей единственную шайбу забросил Артем Лукоянов (33).

«Сочи» с 46 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 64 очка.

В следующем матче «леопарды» 28 декабря примут «Йокерит», а казанцы в тот же день на выезде сыграют с ЦСКА.