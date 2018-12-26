Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, обыграв «Йокерит»

Хоккей 26 декабря 2018 22:04 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» на домашнем льду в Хельсинки уступил в овертайме московскому «Динамо» – 3:4.

У победителей встречи голами отметились Микс Индрашис (2-я минута), Дмитрий Моисеев (24), Дмитрий Кагарлицкий (54) и Вадим Шипачев (63), забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Виктор Лев (32), Сакари Маннинен (37) и Йон Норман (50).

«Динамо» одержало пятую победу кряду и с 47 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Йокерит» в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 58 очков.

В следующем матче москвичи 28 декабря на выезде сыграют с «Северсталью», а финны в тот же день на выезде сыграют с «Сочи».