Николай Цулыгин: Хотел бы извиниться перед болельщиками за очередное домашнее поражение - Советский спорт
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Хоккей26 декабря 2018 22:25Источник: ХК «Салават Юлаев»

Николай Цулыгин: Хотел бы извиниться перед болельщиками за очередное домашнее поражение

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин – о поражении от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Сибирь» с победой. У нас не хватило сегодня эмоции, видимо, после последней игры чуть-чуть выплеснули их, и поэтому два периода не могли показать их.

Когда в третьем периоде перешли на три звена, то стало более или менее что-то получаться, начали что-то создавать. Но этого было недостаточно. Где-то сами не забили, где-то здорово здорово сыграл вратарь соперника и четыре штанги тоже сыграли сегодня против нас.

Очень обидно проигрывать дома. Я хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что мы проиграли очередную игру дома. Будем готовиться к следующей, выходить как на последний бой и показать все свои лучшие качества, – приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата».

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