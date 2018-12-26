Николай Цулыгин: Хотел бы извиниться перед болельщиками за очередное домашнее поражение

Хоккей 26 декабря 2018 22:25 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин – о поражении от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Сибирь» с победой. У нас не хватило сегодня эмоции, видимо, после последней игры чуть-чуть выплеснули их, и поэтому два периода не могли показать их.

Когда в третьем периоде перешли на три звена, то стало более или менее что-то получаться, начали что-то создавать. Но этого было недостаточно. Где-то сами не забили, где-то здорово здорово сыграл вратарь соперника и четыре штанги тоже сыграли сегодня против нас.

Очень обидно проигрывать дома. Я хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что мы проиграли очередную игру дома. Будем готовиться к следующей, выходить как на последний бой и показать все свои лучшие качества, – приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата».