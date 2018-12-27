Андрей Разин: Не сказал бы, что расслабились, скорее, «Спартак» заслужил эти два гола

Хоккей 27 декабря 2018 01:15 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о победе над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сегодня была хорошая игра со стороны нашей команды, – приводит слова Разина официальный сайт «Северстали». – Единственное, не понравился отрезок в третьем периоде. Однако, не сказал бы, что мы расслабились, скорее, «Спартак» заслужил эти два гола. Порадовало, что оставшуюся часть игры мы сыграли уверенно, и забили гол не в пустые ворота, а забросили полноценную шайбу. Ребята – молодцы.

– Что говорили команде, когда счет стал 3:2?

– Вы думаете, я помню, что я конкретно говорил? Старался успокоить каждого.

– Эмоциональной состояние у команды одинаковое и на выезде и дома?

– Команда сейчас практически новая, она каждый день обновляется. Появляются новые лица, с улыбками, добавляются эмоции. Завтра у нас фотографирование, поэтому эмоции у нас немного другие.