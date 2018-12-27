Игорь Уланов: Немного не хватило терпения, напора, чтобы сравнять счет - Советский спорт
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Хоккей27 декабря 2018 01:29Источник: ХК «Северсталь»

Игорь Уланов: Немного не хватило терпения, напора, чтобы сравнять счет

Тренер «Спартака» Игорь Уланов – о поражении от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю с победой «Северсталь». Сегодня у нас много чего отсутствовало: характер, воля, желание победить, борьба за шайбу, игра под воротами. Много чего не было.

Как говорится, отгадывали кроссворд – не отгадали ни одной буквы. Все было мимо. 50 минут раскачивались, потом был небольшой всплеск, но этого недостаточно.

Немного не хватило терпения, напора, чтобы сравнять счет, затем пропустили «в ответку». Не могу сегодня никого выделить – многие отсутствовали, – приводит слова Уланова официальный сайт «Северстали».

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