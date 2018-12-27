Зинэтула Билялетдинов: Было много удалений, отдавали много сил из-за этого и уступили - Советский спорт
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Хоккей27 декабря 2018 01:45Источник: ХК «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов: Было много удалений, отдавали много сил из-за этого и уступили

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о поражении от «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Могу отметить, что было много удалений. Отдавали много сил, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Наверное, из-за этого и уступили. В целом ребята старались, играли с хорошей отдачей. Но в плане дисциплины мы сыграли неправильно.

– Можно ли говорить о том, что «Большой» для вашей команды несчастливый.
– Нет. Почему же? Мы не думаем об этом. Если вы говорите о сегодняшнем матче, то у нас нет таких ощущений. Нам здесь нравится. Мы провели хороший предсезонный турнир здесь. Отрицательных слов в ваш адрес у нас нет.

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