Зинэтула Билялетдинов: Было много удалений, отдавали много сил из-за этого и уступили

Хоккей 27 декабря 2018 01:45 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о поражении от «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Могу отметить, что было много удалений. Отдавали много сил, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Наверное, из-за этого и уступили. В целом ребята старались, играли с хорошей отдачей. Но в плане дисциплины мы сыграли неправильно.

– Можно ли говорить о том, что «Большой» для вашей команды несчастливый.

– Нет. Почему же? Мы не думаем об этом. Если вы говорите о сегодняшнем матче, то у нас нет таких ощущений. Нам здесь нравится. Мы провели хороший предсезонный турнир здесь. Отрицательных слов в ваш адрес у нас нет.