Сергей Зубов: Выделять никого не буду, все сыграли достойно против «Ак Барса» - Советский спорт
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Хоккей27 декабря 2018 01:48Источник: ХК «Сочи»

Сергей Зубов: Выделять никого не буду, все сыграли достойно против «Ак Барса»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Ак Барсом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– В какой-то мере игра была действительно напряженной с самого начала, было много борьбы. Трудный момент начался во втором периоде, когда немного начали уступать.

Но в целом ребята сегодня сплотились, были одним целым. Да, в пылу борьбы были ошибки, и выход 1 в 0, где Димка нас подтащил, но выделять из команды никого не буду, потому что все сыграли очень достойно против сильного соперника, – приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи».

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