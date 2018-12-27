Сборная Канады забросила 14 шайб в ворота Дании на МЧМ-2019 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей27 декабря 2018 06:48Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сборная Канады забросила 14 шайб в ворота Дании на МЧМ-2019

На молодежном чемпионате мира по хоккею состоялся матч между сборными Канады и Дании. Матч закончился разгромной победой канадцев со счетом 14:0.

Покер в матче оформил Максим Комтуа, хет-трик в активе Моргана Фроста, по дублю на счету Оуэна Типпета и Бретта Лисона. Еще по шайбе забросили Джек Студнички, Джарет Андерсон-Долан и Маккензи Энтвистла.

Во втором туре МЧМ-2019 сборная Канады сыграет с командой Швейцарии, а датчане встретятся со сборной России.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матчи будут сыграны в Ванкувере и Виктории.

#мчм-2019#молодежная сборная канады по хоккею#молодежная сборная дании по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта