Сборная Канады забросила 14 шайб в ворота Дании на МЧМ-2019

Хоккей 27 декабря 2018 06:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На молодежном чемпионате мира по хоккею состоялся матч между сборными Канады и Дании. Матч закончился разгромной победой канадцев со счетом 14:0.

Покер в матче оформил Максим Комтуа, хет-трик в активе Моргана Фроста, по дублю на счету Оуэна Типпета и Бретта Лисона. Еще по шайбе забросили Джек Студнички, Джарет Андерсон-Долан и Маккензи Энтвистла.

Во втором туре МЧМ-2019 сборная Канады сыграет с командой Швейцарии, а датчане встретятся со сборной России.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матчи будут сыграны в Ванкувере и Виктории.