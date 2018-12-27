Максим Третьяк: Нужно играть лучше, чтобы пробиться в состав серьезного клуба - Советский спорт
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Хоккей27 декабря 2018 07:08Источник: «Известия»Автор: Сметанникова Дарья

Максим Третьяк: Нужно играть лучше, чтобы пробиться в состав серьезного клуба

Вратарь клуба ВХЛ «Звезда» Максим Третьяк вернулся в систему ЦСКА из рижского «Динамо». Голкипер прокомментировал свое возвращение.

«Был хороший шанс в «Динамо» — жаль, что не получилось им воспользоваться, но нужно двигаться дальше. Жизнь продолжается, и надо принять как есть то, что случилось. Не думать о прошлом, а выходить и играть дальше. Что бы там в Риге ни произошло, оно к лучшему. Я сделал все, что мог. Наверное, можно было еще лучше где-то себя проявить. Это будет уроком на будущее — нужно больше работать и лучше играть, чтобы пробиться в состав серьезного клуба, — отметил хоккеист», - приводят слова Третьяка «Известия».

22-летний вратарь в текущем сезоне КХЛ провел один матч. Внук Владислава Третьяка вышел на лед в матче против «Сибири» и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам.

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