Максим Третьяк: Нужно играть лучше, чтобы пробиться в состав серьезного клуба

Хоккей 27 декабря 2018 07:08 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь клуба ВХЛ «Звезда» Максим Третьяк вернулся в систему ЦСКА из рижского «Динамо». Голкипер прокомментировал свое возвращение.

«Был хороший шанс в «Динамо» — жаль, что не получилось им воспользоваться, но нужно двигаться дальше. Жизнь продолжается, и надо принять как есть то, что случилось. Не думать о прошлом, а выходить и играть дальше. Что бы там в Риге ни произошло, оно к лучшему. Я сделал все, что мог. Наверное, можно было еще лучше где-то себя проявить. Это будет уроком на будущее — нужно больше работать и лучше играть, чтобы пробиться в состав серьезного клуба, — отметил хоккеист», - приводят слова Третьяка «Известия».

22-летний вратарь в текущем сезоне КХЛ провел один матч. Внук Владислава Третьяка вышел на лед в матче против «Сибири» и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам.