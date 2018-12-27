Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на молодежный чемпионат мира - Советский спорт
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Хоккей27 декабря 2018 07:39Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на молодежный чемпионат мира

23 хоккеистки вошли в окончательный состав сборной России на молодежный чемпионат мира.

Сборная России накануне турнира провела двустороннюю игру, по итогам которой определился состав на МЧМ-2019 в Японии.

Вратари: Анна Алпатова, Дарья Гредзен, Ева Губарева;

Защитники: Елена Проворова, Олеся Наместникова, Анна Савонина, Ирина Цацына, Анастасия Головкина, Надежда Вольф, Карина Ахметова;

Нападающие: Полина Лучникова, Вита Понятовская, Илона Маркова, Кристи Шашкина, Елена Мезенцева, Елизавета Шкалёва, Екатерина Соколова, София Лифатова, Варвара Борискова, Мария Пушкарь, Полина Тарасова, Анна Лопухова, Кристина Глухарева.

Молодежный чемпионат мира среди женских команды стартует 6 января в японском Обихиро.

#женская молодежная сборная россии по хоккею
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