Хоккей 27 декабря 2018 07:39 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на молодежный чемпионат мира

23 хоккеистки вошли в окончательный состав сборной России на молодежный чемпионат мира.