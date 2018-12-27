Нападающий молодежной сборной Канады: Игра против Дании показала, что мы можем сделать все в нападении

Хоккей 27 декабря 2018 08:27 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Сборная Канады в первом матче молодежного чемпионата мира по хоккею разгромила команду Дании со счетом 14:0.

Нападающий канадской команды Оуэн Типпетт прокомментировал исход матча.

«Сегодняшняя игра показала, что ты можем сделать все, что мы хотим в нападении. Мы можем забивать не только одним звеном или двумя, но и всеми. Игра в новогоднюю ночь будет великой и с каждой игрой, которая к ней ведет, мы будем стараться быть все более и более уверенными.

Тут нужно вырабатывать хорошие привычки. Если ты перестанешь жать на газ, это может стать привычкой, поэтому нам нужно было забивать все больше и больше голов.

С точки зрения атаки, такая игра нас делает увереннее, а факт, что мы не пропустили голов добавляет уверенности в защите», - цитирует хоккеиста Sport24.ru.