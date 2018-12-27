Игорь Ларионов: МЧМ – второй после Олимпийских игр по крутости

Хоккей 27 декабря 2018 09:55 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Легендарный российский хоккеист Игорь Ларионов поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира.

«Считаю, что молодежный чемпионат мира — это второй после Олимпийских игр по крутости турнир. Все остальное не того уровня и представительности талантов. Трудно говорить, кто фаворит, думаю, к новому году можно будет какие-то выводы делать. Фавориты пока те же, что и были — шведы, канадцы, американцы, чехи, россияне.

Американцев знаю, они тут под Детройтом базировались. Команда хорошая, но не скажу, что это образец, и они будут всех обыгрывать. Тем и хорош чемпионат мира, что каждый год разные поколения возраста выходят в финал и бывают сенсации. Хочется, чтобы финал был Россия — Канада, но до этого каждой из команд надо дойти», — цитирует Ларионова сайт канал «360».

Первая игра российской команды на МЧМ-2019 состоится 28 декабря против команды Дании.