Игорь Ларионов: Хотел бы видеть финал МЧМ Россия - Канада - Советский спорт
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Хоккей27 декабря 2018 14:45Источник: Телеканал «360°»Автор: Спирин Дмитрий

Игорь Ларионов: Хотел бы видеть финал МЧМ Россия - Канада

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился ожиданиями от чемпионата мира среди молодежных команд по хоккею.

- Считаю, что молодежный чемпионат мира — это второй после Олимпийских игр по крутости турнир. Все остальное не того уровня и представительности талантов. Трудно говорить, кто фаворит, думаю, к новому году можно будет какие-то выводы делать. Фавориты пока те же, что и были — шведы, канадцы, американцы, чехи, россияне.

Американцев знаю, они тут под Детройтом базировались. Команда хорошая, но не скажу, что это образец, и они будут всех обыгрывать. Тем и хорош чемпионат мира, что каждый год разные поколения возраста выходят в финал и бывают сенсации. Хочется, чтобы финал был Россия — Канада, но до этого каждой из команд надо дойти, - цитирует Ларионова телеканал "360".

Сборная России начнет путь на МЧМ матчем с датчанами, который состоится 28 декабря.

#ларионов игорь#мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею#молодежная сборная канады по хоккею
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