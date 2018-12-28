«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин отдал голевой пас - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 06:25Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин отдал голевой пас

Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене".

Хоккеисты "Вашингтона" одержали победу над "Каролиной" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Российский форвард "столичных" Александр Овечкин набрал одно очко, а его партнеры по команде Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов провели на льду 15:13 и 21:35 соответственно, однако результативными действиями не отметились.

Другой российский хоккеист – нападающий "Каролины" Андрей Свечников –отыграл 18 минут и 23 секунды.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Каролина» – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Стивенсон, 23:33 – 1:0; Оши (Карлсон, Овечкин), 38:16 – 2:0; Ахо (Ферланд), 52:25 – 2:1; Карлсон (Бекстрем), 59:09 – 3:1.

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