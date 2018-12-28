«Тампа» вырвала победу у «Филадельфии», Кучеров набрал 4 очка и возглавил гонку бомбардиров

Хоккей 28 декабря 2018 06:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Амали-Арене".

Хоккеисты "Тампы-Бэй" вырвали победу у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5).

Российский нападающий "молний" Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка. Таким образом, он возглавил гонку бомбардиров (17+44).

Его партнер по команде – голкипер Андрей Василевский – отразил 28 из 33 бросков по своим воротам. Еще один игрок "Тампы" Михаил Сергачев провел на льду 17 минут и 21 секунду.

В составе "Флайерз" отметился другой российский хоккеист – Иван Проворов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Филадельфия» – 6:5 ОТ (2:1, 3:1, 0:3, 1:0)

Голы: Раффль (Лотон, Санхайм), 10:50 – 0:1; Кучеров (Джонсон, Пойнт), 13:56 –1:1; Пойнт (Гурд, Стэмкос), 19:12 – 2:1; Жиру (Макдональд, Гудас), 24:36 – 2:2; Стэмкос (Кучеров), 32:23 – 3:2; Стэмкос (Кучеров, Хедман), 34:54 – 4:2; Джонсон (Кучеров, Стэмкос), 39:51 – 5:2; Уис (ван Римсдайк), 41:33 – 5:3; Хег (Жиру, ван Римсдайк), 44:21 – 5:4; Проворов (Ворачек, Кутюрье), 48:38 – 5:5; Киллорн (Чирелли), 60:18 – 6:5.