Сборная Швеции уступила команде Словакии на молодежном чемпионате мира

Хоккей 28 декабря 2018 06:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в канадском городе Виктория.

Сборная Словакии нанесла поражение команде Швеции на групповом этапе молодежного чемпионата мира – 5:2.

Следующий матч шведы проведут с командой США, а сборная Словакии встретится с Финляндией. Оба матча пройдут в ночь на 30 декабря.

МЧМ-2019

Групповой этап

Группа В

Словакия – Швеция – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Эльвенес 11:42 — 0:1; Лишка (Грегорчак, Фегервары) 13:43 — 1:1; Бемстрем (Хугг, Лундквист) 16:12 — 1:2; Бемстрем (Эльвенес, Сандин) 26:40 — 1:3; Бреннстрём (Лундестрем, Боквист) 45:09 — 1:4; Фафрак, 48:57 — 2:4; Лундестрем 52:37 — 2:5.