Сборная Швеции уступила команде Словакии на молодежном чемпионате мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей28 декабря 2018 06:59Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Сборная Швеции уступила команде Словакии на молодежном чемпионате мира

Встреча прошла в канадском городе Виктория.

Сборная Словакии нанесла поражение команде Швеции на групповом этапе молодежного чемпионата мира – 5:2.

Следующий матч шведы проведут с командой США, а сборная Словакии встретится с Финляндией. Оба матча пройдут в ночь на 30 декабря.

МЧМ-2019
Групповой этап
Группа В

Словакия – Швеция – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Эльвенес 11:42 — 0:1; Лишка (Грегорчак, Фегервары) 13:43 — 1:1; Бемстрем (Хугг, Лундквист) 16:12 — 1:2; Бемстрем (Эльвенес, Сандин) 26:40 — 1:3; Бреннстрём (Лундестрем, Боквист) 45:09 — 1:4; Фафрак, 48:57 — 2:4; Лундестрем 52:37 — 2:5.

#мчм-2019#молодежная сборная швеции по хоккею#молодежная сборная словакии по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта