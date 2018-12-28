«Коламбус» без Бобровского переиграл «Рейнджерс», Панарин отметился результативным пасом

Хоккей 28 декабря 2018 07:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Хоккеисты "Коламбуса" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий "Блю Джекетс" Артемий Панарин набрал 1 (0+1) очко, а его партнер по команле – голкипер Сергей Бобровский – пропустил встречу.

Отметим, что другой российский хоккеист – форвард "Рейнджерс" Владислав Наместников отдал 1 голевую передачу. Павел Бучневич провел льду 19 минут и 51 секунду, а вратарь Александр Георгиев участие в матче не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Коламбус» – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бьеркстранд (Дженнер, Аткинсон), 09:17 – 0:1; Веси (Хейз, Наместников), 13:59 – 1:1; Савар (Бьеркстранд, Харрингтон), 16:08 – 1:2; Крайдер (Цуккарелло, Хейз), 21:45 – 2:2; Крайдер (Шей, Лундквист), 52:06 – 3:2; Веренски (Дженнер), 57:40 – 3:3; Дюбуа (Панарин, Джонс), 60:31 – 3:4.