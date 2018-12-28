«Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин набрал 2 очка

Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене".
Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли поражение "Детройту" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2.
Отметим, что российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин отдал 2 голевых паса.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Детройт» – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Ларкин (Нюквист, Абделкейдер), 11:49 – 0:1; Кессел (Кросби, Летанг), 27:12 – 1:1; Брассар (Кессел, Пирсон), 28:26 – 2:1; Кессел (Малкин, Кросби), 38:58 – 3:1; Атанасиу (Расмуссен, Гленденинг), 44:45 –3:2; Хернквист (Джонсон, Петтерссон), 45:55 – 4:2; Брассар (Малкин), 57:35 – 5:2.