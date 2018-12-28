«Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин набрал 2 очка - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 08:47Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин набрал 2 очка

Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене".

Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли поражение "Детройту" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2.

Отметим, что российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин отдал 2 голевых паса.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Детройт» – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Ларкин (Нюквист, Абделкейдер), 11:49 – 0:1; Кессел (Кросби, Летанг), 27:12 – 1:1; Брассар (Кессел, Пирсон), 28:26 – 2:1; Кессел (Малкин, Кросби), 38:58 – 3:1; Атанасиу (Расмуссен, Гленденинг), 44:45 –3:2; Хернквист (Джонсон, Петтерссон), 45:55 – 4:2; Брассар (Малкин), 57:35 – 5:2.

#НХЛ#хк питтсбург пингвинз#хк детройт ред уингз#малкин евгений
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