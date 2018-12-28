«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Аризоной», Ковальчук провел на льду 12 минут - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 09:39Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Аризоной», Ковальчук провел на льду 12 минут

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" обыграли "Аризону" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джейк Маззин и Дастин Браун. У гостей шайбу забросил Джейкоб Чикран.

Отметим, что российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук сыграл 12 минут и 56 секунд.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» – «Аризона Койотс» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чикран (Гальченюк, Гарлан), 15:27 (0:1, бол); Маззин (Лайпсик, Клиффорд), 18:39 (1:1); Браун (Копитар, Даути), 40:16 (2:1).

#НХЛ#хк лос-анджелес кингз#хк аризона койотис#ковальчук илья
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