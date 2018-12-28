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Хоккей28 декабря 2018 10:43Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Ушел из жизни бывший игрок «Спартака» Евгений Зимин

Зимин является автором первой шайбы в знаменитой "Суперсерии-72".

Сегодня, 28 декабря, скончался бывший хоккеист московского "Спартака", двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин. Ему было 72 года.

Напомним, Зимин защищал цвета столичного клуба с 1965 по 1974 год. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году, а также двукратным чемпионом мира (1969 и 1971).

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