Ушел из жизни бывший игрок «Спартака» Евгений Зимин

Хоккей 28 декабря 2018 10:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Зимин является автором первой шайбы в знаменитой "Суперсерии-72".

Сегодня, 28 декабря, скончался бывший хоккеист московского "Спартака", двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин. Ему было 72 года.

Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории «Спартака» и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, автора первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72» Евгения Зимина. Ему шёл 72-ой год. https://t.co/YTG9WntWGn pic.twitter.com/vAKQH6HOXd — Spartak Moscow (@spartak_hc) 28 декабря 2018 г.

Напомним, Зимин защищал цвета столичного клуба с 1965 по 1974 год. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году, а также двукратным чемпионом мира (1969 и 1971).