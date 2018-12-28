В ФХР выразили соболезнования в связи со смертью Зимина

Хоккей 28 декабря 2018 11:24 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Гичунцев Артур

Известный хоккеист скончался сегодня, 28 декабря на 72-м году жизни.

В Федерации хоккея России выступили с официальным заявлением после смерти бывшего хоккеиста московского "Спартака" и сборной СССР Евгения Зимина.

"Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Владимировича, а также всем хоккейным болельщикам, которые восхищались его игрой, а также работой в качестве комментатора на спортивном телевидении", – говорится в сообщении.

Напомним, Зимин защищал цвета столичного клуба с 1965 по 1974 год. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году, а также двукратным чемпионом мира (1969 и 1971).

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