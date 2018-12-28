Владислав Третьяк: Ярче всего запомнилась шайба Зимина в Суперсерии-1972

Хоккей 28 декабря 2018 16:30 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Двукратный олимпийский чемпион ушел из жизни в пятницу.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил своего бывшего партнера по сборной СССР Евгения Зимина, который в пятницу ушел из жизни.

«Талантливый человек, чемпион мира, – приводит слова Третьяка официальный сайт телеканала «360°». – Само собой, ярче всего запомнилась его шайба в Суперсерии 1972 года.

Он много лет выступал за «Спартак», был лидером команды. Уникальный хоккеист, своеобразный. И комментатор он был прекрасный. Но вот в конце жизни подкачало здоровье».

Зимин выступал за «Спартак» с 1965 по 1974 годы. В составе сборной СССР он стал двукратным олимпийским чемпионом (1968, 1972), а также двукратным чемпионом мира (1969, 1971).