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Хоккей28 декабря 2018 18:00Источник: «Советский спорт»

«Сибирь» всухую переиграла «Авангард»

Хоккеисты «Сибири» переиграли «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отличились Никита Михайлов (40-я минута), Николай Демидов (55) и Александр Логинов (59).

Отметим, что голкипер хозяев Дэнни Тейлор отразил 23 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в сезоне.

После этой победы «Сибирь», набрав 36 очков, располагается на десятой строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 59 баллов, занимает втрое место.

В следующем матче «Сибирь» в гостях сыграет против «Йокерита», а «Авангард» на своем льду встретится с «Барысом».


#кхл#хк сибирь#хк авангард
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