«Трактор» дома всухую проиграл «Барысу»

Хоккей 28 декабря 2018 19:13 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Трактора» уступили «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3.

В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Патрис Кормье (27-я минута), Дмитрий Шевченко (30) и Мэттью Фрэттин (52).

Отметим, что голкипер гостей Хенрик Карлссон отразил 20 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Барыс», набрав 58 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 41 балл, занимает восьмое место.

В следующем матче «Трактор» на своем льду встретится с «Куньлунем», а «Барыс» в гостях сыграет против «Авангарда».