«Автомобилист» одержал волевую победу над минским «Динамо»

Хоккей 28 декабря 2018 19:19 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Автомобилиста» переиграли минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Кучерявенко (20-я минута) и Александр Торченюк (55). У белорусской команды отличился Андрей Костицын (16).

После этой победы «Автомобилист», набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 28 баллов, занимает десятое место на «Западе».

В следующем матче минское «Динамо» в гостях встретится с «Локомотивом», а «Автомобилист» на выезде сыграет против московского «Динамо».