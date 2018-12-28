«Салават Юлаев» на своем льду разгромил «Куньлунь»

Хоккей 28 декабря 2018 19:32 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен (9-я и 58-я минуты), Максим Майоров (10), Владимир Ткачев (20) и Владимир Жарков (54).

Отметим, что голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 21 бросок и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Салават Юлаев», набрав 52 очка, располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 37 баллов, занимает девятое место.

В следующем матче «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Ак Барсом», а «Куньлунь» в гостях сыграет против «Трактора».